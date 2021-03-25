Denizlispor, Fenerbahçe'ye Altay ile hazırlanacak

Milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak Yukatel Denizlispor, zorlu mücadele öncesi Altay ile hazırlık maçı yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; denizlispor.org.tr
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Denizlispor, Fenerbahçe'ye Altay ile hazırlanacak
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25 Mart 2021 14:44
Yukatel Denizlispor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada TFF 1. Lig temsilcisi Altay ile hazırlık maçı yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medipol Başakşehir maçının ardından 3 günlük izin yapan yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde toplanarak Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağın maçın hazırlıklarına başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın maçları nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçı ile değerlendirecek Yukatel Denizlispor, 28 Mart Pazar günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekibin Altay'ı Denizli Atatürk Stadı'nda konuk edeceği karşılaşma, pazar günü saat 14.00'te başlayacak.



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