Denizlispor, Fenerbahçe'nin eski oyuncu ile yeniden anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, geçen sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen eski oyuncusu Recep Niyaz ile prensipte anlaştı.Kulüpten edinilen bilgiye göre, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen eski oyuncusu Recep Niyaz'ın transferi konusunda futbolcu ve takımı ile görüşmeler yapan yeşil-siyahlı takımın yöneticileri olumlu sonuç aldı.Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giyen 23 yaşındaki Recep Niyaz ile görüşen Denizlispor yönetimi, prensipte anlaşmaya vardı.Denizlispor Kulubü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, eski oyuncularının takımıyla yapılan görüşmeler sonucu transfere izin çıktığını ifade etti.Bunun üzerine yaptıkları görüşmede eski oyuncuları Recep Niyaz ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirten Atilla, "Altyapımızdan yetişen Recep Niyaz ile 3 yıllık anlaşmaya vardık. Resmi işlemler kaldı, en kısa zamanda tamamlayıp imzalar atılacak. Şehrimize ve kulübümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.