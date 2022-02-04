Denizlispor, Eyüpspor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'ün Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Eyüpspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Teknik direktörümüz Mesut Bakkal'la çıkacağımız ilk maçımızdan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Ligde telafisi olmayan haftalara girdik. Bu sezon özellikle iç sahada istediğimiz puanları toplayamadık. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk iç saha maçında hedefimiz kesinlikle galip gelmek olacak."



"Dönüm noktası maçlardan biri olacak"



Eyüpspor maçının takım için dönüm noktası maçlardan biri olacağına işaret eden Uz, ilk yarıda deplasmanda mağlup ettikleri rakiplerini sahalarında da yeneceklerine inandığını ifade etti.



Camianın zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini kaydeden Uz, "Takımımızın her zaman itici gücü olan taraftarlarımızın bu maçta da üzerlerine düşeni yapacağından şüphem yok. Eyüpspor maçının sıkıntılı günlerin geride bırakıldığı bir maç olması en büyük arzumuz." değerlendirmesini yaptı.









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