Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Hakan Kutlu'nun takımı Denizlispor ile Hakan Çalışkan'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı.Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor 3-2'lik skorla kazanarak kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet aldı. Malatyaspor 16. dakikada Stevie Mallan'ın golüyle öne geçerken, 31'de Hugo Rodallega skoru eşitledi. 44. dakikada Recep Niyaz takımını üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.Maçın ikinci devresinde Malatyaspor'un yıldız golcüsü Benjamin Tetteh 77'de maçta skoru yeniden dengelerken, bu golden 3 dakika sonra Hadi Sacko sahne aldı ve skoru belirledi.Alınan bu sonucun ardından Denizlispor puanını 24 yaparken son 3 haftada ikinci galibiyetini aldı. Malatyaspor ise 31 puanda kalarak galibiyet hasretini 8 maça taşıdı.Ligin bir sonraki haftasında Denizlispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor BAY geçecek.15. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu: 1-1.44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Yukatel Denizlispor 2-1 önde tamamladı.48. dakikada Zuqui'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.57. dakikada Kubilay Aktaş'ın pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.77. dakikada Yeni Malatyaspor skorda eşitliği yakaladı. Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-280. dakikada Yukatel Denizlispor, bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen atakta Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.86. dakikada Zuqui'nin uzaktan çektiği şutta top auta çıktı.Denizli AtatürkArda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih MazlumCenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano (Dk. 27 Kubilay Aktaş), Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud (Dk. 83 Oğuz Yılmaz), Recep Niyaz (Dk. 67 Bakalorz), Mesanovic (Dk. 83 Veton Tusha), Sacko (Dk. 83 Hasan Ayaroğlu), RodallegaErtaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 46 Zuqui), Zeki Yavru (Dk. 90 Umut Bulut), Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç (Dk. 64 Fofana), Mallan (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş), TettehDk. 17 Mallan, Dk. 77 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Rodallega, Dk. 44 Recep Niyaz, Dk. 80 Sacko (Yukatel Denizlispor),Dk. 60 Recep Niyaz, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90+2 Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 90 Zeki Yavru (Oyundan çıktıktan sonra), Dk. 90+1 Zuqui (Yeni Malatyaspor)