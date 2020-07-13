"Denizlispor düşmeyecek, Allah yardım ediyor"

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
'Denizlispor düşmeyecek, Allah yardım ediyor'
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13 Temmuz 2020 23:55
Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Küme düşmeyeceklerini söyleyen Çetin, "İnşallah Süper Lig'de kalıcı olmak için 2 maçımız daha var. Hak ettiğimiz yerde değiliz, bulunduğumuz yerden biraz daha yukarıda ligi bitireceğiz. Bu takım düşmeyecek, Allah bize yardım ediyor. Çok emek verdik, çok uğraştık. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Levent hocamı da yürekten tebrik ediyorum. Allah mahcup etmesin" dedi.

Alt sıralardaki mücadeleye değinen başkan, "Aşağı sıralarda herkes canla başla mücadele ediyor. Ligin boyu iyice kısaldı, inşallah hayırlısı olur herkes için" ifadelerini kullandı.



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