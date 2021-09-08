Denizlispor, Dja Djedye'yi transfer etti

Denizlispor, Fildişi Sahilli futbolcu Brice Dja Djedje'yi transfer etti.

Haber; AA
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Denizlispor, Dja Djedye'yi transfer etti
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08 Eylül 2021 13:48
 TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


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