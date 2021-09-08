Denizlispor, Dja Djedye'yi transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Samsunspor'da forma giyen Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.