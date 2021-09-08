Denizlispor'dan son günde 2 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fransız futbolcu Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'dan son günde 2 transfer
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08 Eylül 2021 17:41
TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Fransız futbolcu Kevin Mayi ve Bekir Turaç Böke'yi kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 28 yaşındaki Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 3. Lig ekiplerinden Çankaya FK'da oynayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu Bekir Turaç Böke ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


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