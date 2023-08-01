Denizlispor'dan gollü prova

TFF 2.Lig'ine düşen Denizlispor hazırlık maçında Efeler 09'u 4-1 mağlup etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'dan gollü prova
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01 Ağustos 2023 15:40
TFF 2'nci Lig'e düşüp transfer yasağı nedeniyle yola altyapı patentli kadroyla devam eden Denizlispor, yeni sezon öncesi 3'üncü Lig takımlarından Efeler 09 SFK ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı.

Deniz Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-siyahlıların gollerini hat-trick yapan Bekir Turaç Böke ile Emre Furtuna atarken, Efeler'in tek golü Enescan Özdemir'den geldi.

Öte yandan Denizlispor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Okan Derici, Kırklarelispor'la sözleşme imzaladı.
 
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