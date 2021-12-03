Denizlispor'dan Galatasaray açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, ligde topladıkları 15 puanın yetersiz olduğunu, düşme hattından uzaklaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımın durumuna ilişkin değerlendirme yapan Uz, kazanmak istedikleri maçları kaybettiklerini, alınması zor maçları ise kazandıklarını belirtti.



Ligde en alttaki takımların en üsttekileri yenebilecek güçte olduğunun bu hafta görüldüğünü aktaran Uz, "Ligde bugüne kadar 15 puan çıkarttık. Bu bizim için yeterli değil. İnşallah puanımızı en yakın zamanda istediğimiz yere getirirsek, bu takım rahatlayacak. Performansımızı sahaya yansıtamadık. Bundan sonra toparlayacağız. Orta sıralarda yerimizi sabitlememiz gerekiyor. Öncelikle düşme hattından uzaklaşmamız gerekiyor." diye konuştu.



Pazar günü Bursaspor'u ağırlayacaklarını ve taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Uz, "Bizim Bursaspor maçını kesinlikle almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



- Galatasaray eşleşmesi



Uz, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Galatasaray'la eşleştiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Galatasaray hem Türkiye'de hem de Avrupa'da hedefe koşan bir takım. Bizim de ligde ve kupada hedeflerimiz var. Centilmence bir maç geçmesini diliyorum. Mutlu oldum. Sonuçta ligde her takım her takımı yenebiliyor. Niye olmasın? Galatasaray güçlü ve başarılı bir takım olabilir ama biz de Denizlispor'uz. Sahada iyi olduğumuz günler var."



Denizlispor'un da diğer kulüpler gibi döviz kurundaki hareketlilikten olumsuz etkilendiğini dile getiren başkan Uz, "Biz bu takımı 16 milyon 500 bin liraya kurduk. Oyuncularla anlaştığımızda avro 8-9 liraydı, şimdi oldu 15 lira. Bize 1 lira dahi hiçbir yerden para gelmiyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Tüm primleri yatırıyorum. Sadece sponsorluklarla ilerliyorum." değerlendirmesinde bulundu.





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