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CANLI | Altaş Denizlispor - Altay

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.Altay'ın golünü 46. dakikadakaydederken, Denizlispor'un golleri 86 ve 90. dakikalardar'den geldi.Gol atamadığı ve galip gelemediği son 3 müsabakada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 9 puana ulaştı.Tatil edilen Göztepe maçı hariç son 7 müsabakada mağlup olmayan Altay ise 21 puanla 11. sırada konumlandı.Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise Tuzlaspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.



