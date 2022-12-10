Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.
Altay'ın golünü 46. dakikada Salih Sarıkaya kaydederken, Denizlispor'un golleri 86 ve 90. dakikalarda Özer Özdemir'den geldi.
Gol atamadığı ve galip gelemediği son 3 müsabakada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 9 puana ulaştı.
Tatil edilen Göztepe maçı hariç son 7 müsabakada mağlup olmayan Altay ise 21 puanla 11. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise Tuzlaspor'a konuk olacak.
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan
Altay'ın golünü 46. dakikada Salih Sarıkaya kaydederken, Denizlispor'un golleri 86 ve 90. dakikalarda Özer Özdemir'den geldi.
Gol atamadığı ve galip gelemediği son 3 müsabakada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 9 puana ulaştı.
Tatil edilen Göztepe maçı hariç son 7 müsabakada mağlup olmayan Altay ise 21 puanla 11. sırada konumlandı.
Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise Tuzlaspor'a konuk olacak.
CANLI | Altaş Denizlispor - Altay10 Aralık 2022 Cumartesi 09:00 - Son Güncelleme 10 Aralık 2022 Cumartesi 15:55 | Kaynak : TRT SPOR, AA
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan
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