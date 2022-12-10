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Denizlispor'dan büyük sürpriz!

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ettiği maçı geriden gelerek 2-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'dan büyük sürpriz!
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10 Aralık 2022 18:15
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk etti. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.

Altay'ın golünü 46. dakikada Salih Sarıkaya kaydederken, Denizlispor'un golleri 86 ve 90. dakikalarda Özer Özdemir'den geldi. 

Gol atamadığı ve galip gelemediği son 3 müsabakada 1 puan alabilen Altaş Denizlispor, bu maçla birlikte ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 9 puana ulaştı.  

Tatil edilen Göztepe maçı hariç son 7 müsabakada mağlup olmayan Altay ise 21 puanla 11. sırada konumlandı. 

Gelecek hafta Denizlispor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise Tuzlaspor'a konuk olacak.

 






Futbol

CANLI | Altaş Denizlispor - Altay

10 Aralık 2022 Cumartesi 09:00 - Son Güncelleme 10 Aralık 2022 Cumartesi 15:55  |  Kaynak : TRT SPOR, AA

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, Altay'ı konuk ediyor. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanıyor.

 

 
 
 
 
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Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan

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