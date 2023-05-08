Denizlispor'dan buruk veda

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, senelerce yer aldığı lige veda etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'dan buruk veda
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08 Mayıs 2023 15:43
Spor Toto 1'inci Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçirip küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor, senelerce yer aldığı lige Altay'a 3-0 yenilerek veda etti.

Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için 3 puanının silindiği sezonda 34 maç boyunca yalnız 17 puan toplayabilen Denizlispor, son sınavını da kaybederek tarihinde ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisi olan TFF 2'nci Lig'e düştü. Art arda 10'uncu maçını kaybeden Denizlispor, deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken son 2 haftadan ise hükmen 3'er puan alacak.

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