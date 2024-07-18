Denizlispor'dan ayrılanlar kapışıldı

Son 3 yıldır borçları yüzünden aldığı transfer yasakları nedeniyle kadrosunu takviye edemeyip yeni sezonda düştüğü TFF 3'üncü Lig'de tamamen altyapı oyuncularından kurulu takımla mücadele edecek Denizlispor'dan ayrılan isimler kısa sürede kulüp buldu.



Takımın geçen sezon en golcü ismi olan Bekir Turaç Böke, henüz lig bitmeden Süper Lig'de Sivasspor'la anlaştı. Kaleci Abdülkadir Sünger, 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'a imza attı. Emre Sağlık ve Muhammet Özkal birlikte 24Erzincanspor'a transfer oldu. Eren Sıngın transferde 01 Adana FK'ya, Mustafa Kaçan ise Beyoğlu'na gitti.



Geçen yıl Bekir Turaç, Abdülkadir, Emre Sağlık ve Muhammet Özkal'la takımın tecrübeli 5 futbolcusundan olan Gökhan Süzen ise henüz kulüp bulamadı.



