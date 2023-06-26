Denizlispor'da veda açıklandı

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Denizlispor'da sözleşmesi sona eren altyapı patentli Emre Sağlık'da veda mesajı yayınladı.



Transfer yasağı bulunan ve maddi zorluklar nedeniyle kadrosunun çok büyük bir kısmını kaybeden yeşil-siyahlıların takımda tutmak istediği 25 yaşındaki defans oyuncusu yaptığı açıklamada, "Yuvam diye bildiğim Denizlispor'umu ligde tutmaya gücüm yetmedi ama bir saniye bile olsa gözümü kırpmadım, nöbet yerimi terk etmedim. Sözleşmem bitti. Hikaye bittiğinde ve kitap kapatıldığında vedalar canınızı yakıyor" ifadelerini kullandı.



KADRODA TUTMAK İSTİYORLAR



Yönetimin ise bayramın ardından Emre ile görüşme yapacağı ve oyuncuyla sözleşme yenilemek için çaba sarf edeceği bildirildi.





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