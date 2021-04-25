Denizlispor'da umutlar 1-1 eriyor!

Süper Lig'de 37. hafta karşılaşmasında Denizlispor, Sivasspor'u ağırladı.



Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Sivasspor'un golünü 32. dakikada Kayode attı. Ev sahibi Denizlispor'un golünü ise 59. dakikada Diskerud kaydetti.



Kırmızı - beyazlı ekibin 79. dakikada Kayode ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Denizlispor, 28 puanla ligin son sırasında yer aldı. 14 maçtır kaybetmeyen Sivasspor ise 52 puanla 7. sırada yer buldu.



Sivasspor, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.



22. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.



24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.



32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger'in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi: 0-1.



40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal'ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.



59. dakikada Yukatel Denizlispor skorda eşitliği sağladı. Murawski'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Rodallega'nın şutunda top savunmadan döndü. Sol kanatta topu önünde bulan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



64. dakikada Kayode ile girdiği hava topunda ayağından sakatlanan Kubilay Aktaş, sedye ile saha dışına alındı.



71. dakikada Fabiano'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan auta gitti.



76. dakikada Gradel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kayode'nun şutunda, topu kaleci kontrol etti.



90+6. dakikada Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil



Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç (Dk. 67 Ayman Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Bakalorz (Dk. 58 Diskerud), Sagal, Mesanovic (Dk. 62 Veton Tusha), Rodallega



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Robin Yalçın), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Boyd), Gradel (Dk. 84 Felix), Kayode (Dk. 84 Kone)



Goller: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diskerud (Yukatel Denizlispor)



Sarı kart: Dk. 90+1 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)



