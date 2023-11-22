Denizlispor'da Özcan Bizati dönemi

Denizlispor'da teknik direktörlük koltuğuna Özcan Bizati getirildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da Özcan Bizati dönemi
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22 Kasım 2023 15:06
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kaybederek düşme hattına giren ve teknik direktör Bülent Ertuğrul ile yollarını ayıran Denizlispor'da yeni teknik direktör Özcan Bizati oldu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Özcan Bizati ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Özcan Bizati'ye hoşgeldiniz diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak geçen sezon Tuzlaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki teknik adam Denizlispor'da daha önce de teknik direktörlük yapmıştı.

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