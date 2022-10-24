Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren ve ligin son sırasında yer alan Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.



MESUT BAKKAL İLE YOLLAR AYRILDI



Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



DENİZLİSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU



Altaş Denizlispor geride kalan 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. 6 gol atan Denizlispor kalesinde ise 16 gol gördü. 2 puanla son sırada yer alan Denizlispor, 11. haftada Göztepe ile karşılaşacak.





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