Denizlispor'da Menemenspor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altaş Denizlispor, Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarını bitirdi.

Haber; AA
Abone Ol
Denizlispor'da Menemenspor maçı öncesi 4 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2021 16:08
Spor Toto 1. Lig takımlarından Altaş Denizlispor, Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, ligin 17. haftasında yarınki Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıkları için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya geldi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu çalışmalarının ardından ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.

Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak ağırlık, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.

Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, İlhan Depe ve Muğdat Çelik çarşamba günkü maçta forma giyemeyecek. Ismail Aissati'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İzmir Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.