Denizlispor'da Menemenspor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altaş Denizlispor, Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, ligin 17. haftasında yarınki Nasadoge Menemenspor maçının hazırlıkları için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya geldi.



Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu çalışmalarının ardından ısınma ve koordinasyon hareketleri yaptı.



Futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak ağırlık, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre takımdan ayrı çalıştı.



Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, İlhan Depe ve Muğdat Çelik çarşamba günkü maçta forma giyemeyecek. Ismail Aissati'nin sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



İzmir Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.





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