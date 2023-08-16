Denizlispor'da kongreye doğru

Denizlispor'un olağanüstü seçimli genel kurulu 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'da kongreye doğru
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16 Ağustos 2023 12:35
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 13:35
TFF 2'nci Lig'e altyapı ağırlıklı kadrosuyla düşen Denizlispor'un olağanüstü seçimli genel kurulu 17 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Geçen hafta yasal çoğunluk sağlanamadığı için toplanamayan kongre, EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da çoğunluk aranmadan yapılacak. Denizlispor'da ismi başkan adayı olarak geçen eski başkanlardan Süleyman Urkay, hafta başında Nazilli Belediyespor'un yönetimine gelirken, daha önce adaylık hazırlığı yaptıkları belirtilen Bülent Seyhan ve Necati Şenli de bir girişimde bulunmadı.

Denizlispor'da başka aday çıkmazsa 2 yıldır başkanlığı yürüten Mehmet Uz'un kongrede yeniden göreve gelmesi bekleniyor.

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