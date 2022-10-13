Denizlispor'da hedef ilk galibiyeti almak

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Pendikspor'a tek golle yenilip, 8 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla sonuncu sırada kalan Altaş Denizlispor, 14 Ekim Cuma günü deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek.



Bolu Atatürk Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Konuk Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen, Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.



Henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, Boluspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Bakkal, "Artık kazanıp çıkışa geçmek zorundayız. Yeni bir sayfa açacağız. Alacağımız bir galibiyet bizi kendimize getirecek" dedi.

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