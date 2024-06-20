Denizlispor'da gündem Ozan Yılmaz

Denizlispor'da 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak olağanüstü kongrede güven tazelemeye hazırlanan yönetimin sportif direktörlük için Ozan Yılmaz'ı gündeme aldığı öğrenildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Denizlispor'da gündem Ozan Yılmaz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2024 12:40
Son güncelleme 20 Haziran 2024 14:40
TFF 3'üncü Lig'de ilk kez mücadele etmeye hazırlanan Denizlispor'da 24 Haziran Pazartesi günü yapılacak olağanüstü kongrede güven tazelemeye hazırlanan yönetimin sportif direktörlük için Ozan Yılmaz'ı gündeme aldığı öğrenildi.

Kulüpte daha önce 2004-2007 yıllara arasında görev yapan, 15 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'nda antrenör eğitimcisi olarak çalışan Denizlili Ozan Yılmaz'la görüşmeye yapılması bekleniyor.

Denizlispor, teknik direktörlük için ise Çağdaş Mavilioğlu'yla anlaşmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery