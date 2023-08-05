Denizlispor'da futbolculardan idman boykotu

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını çoğunluğu altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile sürdüren Denizlispor'da ödeme krizi patlak verdi.



Paraları yatırılmayan futbolcular antrenmana çıkmayarak boykot yaptı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle sezon öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Denizlispor'da ödeme yapılmaması üzerine futbolcuların akşam idmanı öncesi toplantı yapıp boykot kararı aldığı bildirildi.



İdmana çıkmama kararı alan futbolcular bu kararlarını teknik direktör Bülent Ertuğrul'a bildirdi. Takımın dünkü gerçekleşmezken Ertuğrul öğrencilerine iki gün izin verdi.



Yeşil-siyahlıların pazartesi günü topbaşı yapması bekleniyor. Diğer yandan iki dönem transfer yasağı bulunan Denizli ekibi, maddi sorunlar nedeniyle sözleşmesi sona eren futbolcuları ile yeni mukavele yapamamış, bazı oyuncuları da ödeme alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.



