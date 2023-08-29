Denizlispor'da Ertuğrul tarihe geçti

TFF 2.Lig ekiplerinden Denizlispor'da 15 yaşındaki Ertuğrul Yıldırım 2. Lig tarihinde en genç yaşta forma giyen oyuncu olmayı başardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Denizlispor'da Ertuğrul tarihe geçti
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29 Ağustos 2023 14:09
Son güncelleme 29 Ağustos 2023 14:10
 TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Amed Sportif'e 2-0 kaybeden Denizlispor'da Ertuğrul Yıldırım tarihe geçti.

Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusunu kaybeden ve transfer yapamayan yeşil-siyahlılarda Ertuğrul Yıldırım 15 yaşında sahaya çıkıp 2. Lig tarihinde en genç yaşta forma giyen oyuncu oldu.

Maçın 90 artı 5'inci dakikasında Berkant'ın yerine giren kanat oyuncusunun ilerleyen haftalarda daha fazla süre alacağı kaydedildi. 
 
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