Denizlispor'da düşüş: Üst üste 4 yenilgi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, son olarak Menemen FK'ya da mağlup olarak üst üste 4'üncü yenilgisini yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da düşüş: Üst üste 4 yenilgi
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06 Kasım 2023 16:25
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK'ya da evinde öne geçtiği maçta son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Denizlispor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Grupta art arda Kastamonuspor ve Iğdır FK'ya 2-0, Somaspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra evinde Menemen'e de yenilen Denizlispor, 11 puanda kalıp yine düşme korkusu yaşamaya başladı.

Geçen sezon transfer yasağıyla 1'inci Lig'den düşen, altyapı ağırlıklı kadrosu bulunan yeşil-siyahlılarda taraftarlar kötü sonuçların ardından iyice endişelenmeye başladı.

Denizlispor'da kötü sonuçlara rağmen taraftarın destek verdiği teknik direktör Bülent Ertuğrul, Menemen maçında yeşil-siyahlılardan eski teknik patronu olan Yılmaz Vural'a rakip oldu.

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