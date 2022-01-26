Denizlispor'da direksiyon Mesut Bakkal'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Mesut Bakkal getirildi.



Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını kaydetti.



Denizlispor'da uzun yıllar forma giyen, teknik direktör olarak görev yapan ve şampiyonluk sevinci yaşayan Mesut Bakkal ile Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attıklarını belirten Uz, şunları söyledi:



"Mesut Bakkal bugüne kadar hem futbolcu hem de teknik adam olarak bu camiaya büyük hizmetler verdi. Fatih Tekke ile yollarımızı ayırdıktan sonra Mesut Bakkal hocamızla görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimiz sonunda hocamız Denizlispor'da görev almaktan mutluluk duyacağını belirterek görevi kabul etti. Mesut Bakkal hocamız deneyimli ve kulübümüze büyük hizmetler veren birisi. Kulübümüze büyük katkılar sağlayacağından hiçbir şüphemiz yok."



Uz, görüşmeler sırasında, takımın durumu ve hedefe ulaşmak için neler yapılabileceği konularının konuşulduğunu aktararak, "Kendisinin kulübümüze hizmet etme noktasındaki niyetini ve çabasını gösterdi. Bizimle yol arkadaşı olma teklifimizi kabul etmesi dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.



Denizlispor, ligin 22. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırmıştı.





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