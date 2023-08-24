Denizlispor'da Bülent Ertuğrul'dan destek çağrısı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdüren Denizlispo'rda teknik direktörü Bülent Ertuğrul camiadan ve taraftardan destek istedi. Bülent Ertuğrul yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Lig haftasına girdik. Ekibim ve futbolcu kardeşlerimle birlikte 2 aydır gece gündüz çalışıyoruz. Herkes transfer tahtası, kadro mühendisliği, kamp derdine düşerken, biz 30'u altyapımızdan yetişmiş 32 futbolu kardeşimizle kendi tesislerimizde çalıştık. Biz 'Bu savaşta varız' dedik. Sizden ricam bu kulüpte yetişmiş, futbol oynamış, UEFA Kupası destanında ter dökmüş ve kaptanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak bizi bu savaşta yalnız bırakmamanızdır."