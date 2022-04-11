Denizlispor'da başkan Uz, taraftarlardan özür diledi!

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, kaybettikleri Tuzlaspor maçı için taraftarlardan özür diledi.



Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, farklı kaybettikleri Tuzlaspor maçının üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı.



Puan kaybını telafi etmek için çalışacaklarını anlatan Uz, "Tuzlaspor maçında hem oyun hem de skor olarak istediğimiz ve beklediğimiz gibi değildik. Maç günü tribünleri adeta bayram yerine çeviren taraftarlarımıza galibiyet hediye edemediğimiz için çok üzgünüz. Maça gelerek 90 dakika boyunca üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapan taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak kimsenin moralini bozmasını da istemiyorum. İyi giderken zaman zaman bu tür puan kayıpları yaşanabiliyor." ifadelerini kullandı.



Teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Uz, düşme hattından çıkma şansını iyi değerlendiremediklerini kaydetti.



Önlerinde 7 hafta bulunduğunu hatırlatan başkan Uz, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Moralimizi bozmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tuzlaspor maçında büyük bir avantajı kaçırdık. Ama bu tüm şansımızı kaybettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz ilk gün ligde nasıl kalacağımızı söylemiş ve buna inanmışsak, bugün de aynı duygu ve inancımızı taşıyoruz. Cuma günü deplasmanda oynayacağımız Ankara Keçiörengücü maçıyla yeniden çıkışa geçeceğimizden şüphem yok."





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