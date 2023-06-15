Denizlispor'da Başkan Uz suskunluğunu bozuyor

Transfer yasağıyla uğraşan Denizlispor Başkan Mehmet Uz basın karşısına çıkmaya karar verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Denizlispor'da Başkan Uz suskunluğunu bozuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2023 15:52
Spor Toto 2. Lige düştükten sonra sessizliğe bürünen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, yarın ilk kez basın karşısına çıkacak.

Başkan Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

GELECEK SEZON SIKINTILI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto 1'inci Lig'i tescil etmesiyle küme düşmenin kaldırılması umutlarını da yitiren Denizlispor'un tamamen dağılan kadrosunda vedalar da devam ediyor. TFF'nin kararı sonrası Hakan Çinemre ve Muhammad Gönülaçar da sosyal medya hesaplarından kulübe veda ettiklerini açıkladı. Denizlispor transfer yasağını açamazsa yeni sezonda altyapı ağırlıkta kadroyla mücadele edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery