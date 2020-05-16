Denizlispor, Bülent Uygun'la "devam" diyor!

Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'un sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Denizlispor, Bülent Uygun'la 'devam' diyor!
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16 Mayıs 2020 13:23
Denizlispor'da yönetim, takımın başında çıktığı 4 maçta 7 puan toplayan teknik direktör Bülent Uygun'a sezon sonu 2 yıllık sözleşme önerecek.

Süper Lig'in 22. haftasında Mehmet Özdilek'in yerine göreve getirilen Uygun, tam not aldı.

Takımın toparlanmasında rol oynayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik adamla yola devam edileceği kaydedildi.

Kulüp Başkanı Ali Çetin ve kurmaylarının, önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamla yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

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