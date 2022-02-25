Denizlispor, Boluspor'u iki golle geçti!

Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Altaş Denizlispor, sahadında Beypiliç Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, Boluspor'u iki golle geçti!
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25 Şubat 2022 22:16
Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Denizlispor, sahadında Boluspor ile karşılaştı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-0 kazandı.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Özer Özdemir ve 58. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Denizlispor bu galibiyetle puanını 27'ye çıkardı. Boluspor ise 34 puanda kaldı.

Ligin 28. haftasında Denizlispor, Balıkesipor deplasmanına gidecek. Boluspor ise Tuzlaspor'u konuk edecek.

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