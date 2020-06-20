Denizlispor Beşiktaş maçı İZLE, CANLI Denizlispor Beşiktaş maçı burada





Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 12 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 12 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 9 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 12 maçta Beşiktaş 11 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.





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