Denizlispor Başkanı Ali Çetin: "Loca sayısını arttırmak istiyoruz"

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı loca kararına istinaden Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına devam ettiklerini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: 'Loca sayısını arttırmak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2020 16:10
Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) aldığı loca kararına istinaden Denizli Atatürk Stadı'na 2 bin taraftar kapasiteli loca yapım çalışmasına devam ettiklerini açıkladı.

Çetin, gazetecilere yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında stadın loca kapasitesini artırmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun şekilde taraftar desteğini almayı hedeflediklerini belirten Çetin, "Statta mevcut 10 loca sayımızı 70'e çıkartmak için çalışıyoruz. Loca inşasına gece gündüz devam ediyoruz. Hedefimiz Beşiktaş maçında 2 bin taraftarımızla beraber olmak." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için