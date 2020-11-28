Denizlispor, Başakşehir'e karşı 3-0'dan döndü!

Geçen hafta Beşiktaş'a kaybeden Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçında rahat bir oyunla üç farklı öne geçti. Sonradan açılan Yukatel Denizlispor deplasmanda üç gol bularak puan almayı başardı.

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Denizlispor, Başakşehir'e karşı 3-0'dan döndü!
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28 Kasım 2020 18:01
Süper Lig'de 10. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir 3-0 öne geçti, Yukatel Denizlispor skoru 3-3 yapmayı başardı ve zorlu deplasmandan puan çıkardı. 

Medipol Başakşehir'in golleri 11. ve 21. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 59. dakikada Demba Ba kaydetti. Yukatel Denizlispor'un golleri 62. dakikada Özer Özdemir, 90+2. dakikada Hugo Rodallega ve 90+7. dakikada penaltıdan Radoslaw Murawski'den geldi.

Ev sahibi Başakşehir'in Fredrik Gulbrandsen, son 3 lig maçında 5 gol atarak takımına büyük katkı sağladı ama Norveçli ismin son iki golü galibiyeti getirmedi.

Bu beraberliğin ardından Medipol Başakşehir 14, Yukatel Denizlispor 6 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.





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