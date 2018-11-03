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Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu yağdı!

Denizlispor, Adanaspor'u evinde 4-1'lik skorla geçmeyi başardı.

Denizlispor, Adanaspor'a gol oldu yağdı!
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03 Kasım 2018 15:30
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Denizlispor, evinde Adanaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-siyahlılar adına karşılaşmanın ilk golü henüz 2. dakikada geldi, Burak Çalık topu ağlara göndermesi ile takımını 1-0 öne geçirdi.

10. dakikada konuk ekip Adanaspor'dan Veli Kızılkaya, attığı golle skoru eşitledi.

36. dakikada sahneye Mehmet Akyüz çıktı ve durumu 2-1 yaptı.

2. yarıda ev sahibi Denizlispor, ataklarına devam ederken, 73. dakikada Burak Çalık'ın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin 90. dakikadasında Kerem Can Akyüz, Denizlispor adına topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e getirdi.

Yine 90. dakikada Adanasporlu Robert Feczesin, Denizlispor ağlarına golü gönderdi ve durumu 4-2'ye getirdi. Bu skor, aynı zamanda maç sonucunu belirlemiş oldu.

Denizlispor, Yücel İldiz yönetiminde çıkışına devam ederken, son 3 karşılaşmadan da galiniyetle ayrıldı.

Yeşik-siyahlı ekip, maç sonrasında 22 puanla maç fazlasıyla kendine 3. sırada yer buldu ve gelecek haftsa Boluspor deplasmanına gidecek.

Adanaspor ise inişli çıkışlı grafiğini sergilemeye devam etti. Maç sonrasında ligde 11. sırada yer alan Adanaspor, gelecek hafta Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.



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