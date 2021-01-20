Denizlispor, ABD'li Mikkel Diskerud'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud'i renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor, ABD'li Mikkel Diskerud'i kadrosuna kattı
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20 Ocak 2021 19:42
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ekiplerinden Helsingborg forması giyen Diskerud için, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. 

Oyuncu, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı. 

Kariyerinde 351 maça çıkan Diskerud, 44 gol attı. ABD Milli Takımı'nda da 38 kez forma giyen oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı.

 


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