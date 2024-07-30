Denizlispor'a yatırım fonu

Tarihi borç yükünü hafifletmek için çare arayan Denizlispor'un yeni yönetimi, İsviçre'den bir yatırım fonunu ağırladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'a yatırım fonu
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30 Temmuz 2024 16:55
TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra tarihi borç yükünü hafifletmek için çare arayan Denizlispor'un yeni yönetimi, İsviçre'den bir yatırım fonunu ağırladı. Fon yöneticileri Denizlispor'un tesislerine gelerek Başkan Ahmet Yalın Yıldırım ile görüştü. Fonun temsilcilerine kulübün mali tabloları sunulup projeler konuşuldu.

Denizlispor'da dün tesislerde basın toplantısı düzenleyen Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, Denizli Büyükşehir Belediyesi'yle de tüm sorunlarını çözdüklerini belirterek, belediyeden destek alacaklarını söyledi. Yıldırım, kentteki elektrik direklerine Denizlispor için reklam alma konusunda da görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

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