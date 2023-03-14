Denizlispor'a kötü haber!

Denizlispor'da dirseğinde kırık tespit edilen Emre Sağlık 6 hafta forma giyemeyecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Denizlispor'a kötü haber!
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14 Mart 2023 16:52
Altaş Denizlispor'un Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK ile oynadığı maçta sakatlanan Emre Sağlık'ın 6 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi.

Denizlispor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Emre Sağlık'ın sağ kol dirseğinde kırık tespit edildiği belirtilerek, "Kolu alçıya alınan ve cerrahi operasyona gerek olmadığı belirtilen oyuncumuz en az 6 hafta forma giyemeyecek." ifadelerine yer verildi.

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