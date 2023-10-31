Denizlispor'a kaleci Abdulkadir'den kötü haber

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 3 maçını kaybeden Denizlispor'da kaleci Abdulkadir Sünger şoku yaşanıyor.



Hafta sonu evinde Menemen Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda 23 yaşındaki kalecinin işaret parmağının kırıldığı ifade edildi.



Geçen hafta deplasmanda oynanan Somaspor maçında sakatlanan Abdulkadir'in en az 2 maçta görev yapamayacağı kaydedildi.



Teknik direktör Bülent Ertuğrul'un Abdulkadir'in yokluğunda 22 yaşındaki file bekçisi Ali Eren Yalçın'a forma vereceği bildirildi. Denizlispor'un kadrosunda Ali Eren'in yanı sıra kaleciler Ertuğrul Bağ ve Emre Çirkin de yer alıyor.