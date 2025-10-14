Tarihi borç yükü ve transfer yasaklarıyla üst üste küme düşerek 4 yıl içinde Süper Lig'den ilk kez amatör kümeye kadar gerileyen Türk futbolunun köklü kulübü Denizlispor, sezonun ilk haftasında moral buldu.
Bölgesel Amatör Lig 7'nci Grup'ta mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, ilk hafta geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta evi Denizli Atatürk Stadı'nda Yeşil Çivril Belediyespor'u 1-0 yendi.
Kadrosunu 4 yıldır takviye edemeyen, amatörde bile FIFA'dan aldığı transfer yasağı süren Denizlispor sahaya 17-20 yaş aralığında altyapısından gençleriyle çıkıp kazanmayı başardı.
Denizlispor'a ilk hafta morali
Transfer yasaklarıyla altyapıya dönen Denizlispor, amatördeki ilk maçında gençleriyle sahaya çıktı ve Yeşil Çivril Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
