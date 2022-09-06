Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp 3 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar aynı performansı 2017-2018 sezonunda da gösterdi. Bu sezon Eyüpspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'a yenilip Çaykur Rizespor'la berabere kalan Denizlispor, 2017-2018'de de ilk 4 haftada 1 puan alabildi.



MESUT BAKKAL: "KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZ"



O dönem ligi 2 puan farkla 15'inci sırada bitiren Denizlispor kıl payı kümede kaldı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Ege ekibinde teknik direktör Mesut Bakkal mutlaka üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ve istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi. Denizlispor bu hafta Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek.





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