Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.Ligde son galibiyetini 15. haftada Trabzonspor deplasmanında 2-1'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 yenildikten sonra ilk devrenin son maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. İkinci yarıya 2-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, dün de sahasında Antalyaspor'a 3-0 yenildi.Denizli temsilcisi, ligin ilk yarısında Galatasaray ve Antalyaspor maçlarını kayıpsız geçmişti.İç sahada Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından 3 maçta galibiyet alamayan Yukatel Denizlispor, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.Ligde 19. haftayı 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 22 puanda geçen yeşil-siyahlı ekip 12. sırada yer alıyor. Geride kalan 19 maçta 20 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 28 gol gördü.Yeşil-siyahlı ekip, 3 Şubat Pazartesi günü 20. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk edecek.