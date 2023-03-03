Denizlispor, 3 oyuncusunu profesyonel yaptı

Spor Toto 1. Lig ekibi Altaş Denizlispor, altyapıdan 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen ve Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Asbaşkanı Necip İrdem'in yer aldığı törende, orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, kaleciler Şerefhan Sağlık ve Emre Çirkin profesyonel mukaveleye imza attı.
Oyunculardan Gündüz'ün 3,5 yıllık, Şerefhan Sağlık ve Emre Çirkin'in 4,5 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen ve Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Asbaşkanı Necip İrdem'in yer aldığı törende, orta saha oyuncusu Samet Emre Gündüz, kaleciler Şerefhan Sağlık ve Emre Çirkin profesyonel mukaveleye imza attı.
Oyunculardan Gündüz'ün 3,5 yıllık, Şerefhan Sağlık ve Emre Çirkin'in 4,5 yıllık sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
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