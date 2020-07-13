Denizlispor 2-1 Trabzonspor maçı geniş özeti izle

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu ve Başakşehir'in puan kaybettiği haftada fırsat tepti.

13 Temmuz 2020 23:07
Denizlispor 2-1 Trabzonspor maçı geniş özeti izle
Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'u konuk etti. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Denizlispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve bordo-mavililer, Başakşehir'in kayıp yaşadığı haftada büyük fırsat tepti.

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇININ ÖZETİNİ
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Trabzonspor, 14. dakikada Abdülkadir Ömür'ün asistinde Caleb Ekuban'la golü buldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarının hemen başında Denizlispor, 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin bitimine kısa süre kala 84. dakikada Denizlispor adına sahneye çıkan Estupinan, kaleci Uğurcan'ı mağlup etti ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.

Süper Lig'de üst üste 2. maçından da galibiyet alamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada devam etti. 5 maç sonra kazanan Denizlispor ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

TRABZONSPOR 11'İNDE 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 2-2 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Hüseyin Türkmen, Badou Ndiaye ve cezalı Gaston Campi'nin yerine Majid Hosseini, Anthony Nwakaeme ve Manuel Da Costa forma giydi.

HÜSEYİN ALTINTAŞ'IN İLK MAÇI

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı.

Ligde küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdüren Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar'ın yerine kalede görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Altıntaş Süper Lig'de ilk kez görev aldı.

TRABZONSPOR'UN ESKİ FUTBOLCULARI RAKİP OLDU

Yeşil-siyahlı ekipte daha önce Trabzonspor'da forma giyen isimlerden Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Hugo Rodallega bordo-mavili ekibe rakip olurken, Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi de yedek soyundu.

SOSA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor kaptanı Jose Sosa, maçın 63. dakikasında sarı kart gördü. Sarı kart ceza sınırına ulaşan Arjantinli orta saha oyuncusu, gelecek hafta oynanacak Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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