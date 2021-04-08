Denizli, Rodallega ile hayatta kaldı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Denizli, Rodallega ile hayatta kaldı!
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08 Nisan 2021 17:56
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kasımpaşa, son sıradaki Denizlispor'la 1-1 berabere kaldı.

Mavi beyazlı ekibin golünü 49. dakikada Kevin Varga kaydetti. Denizlispor'un golü ise 87. dakikada Hugo Rodallega ile penaltıdan geldi.

Bu sonucun ardından ligin son sırasındaki Denizlispor puanını 26'ya yükseltti. 14. sıradaki Kasımpaşa'nın puanı ise 35 oldu.

Küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor, gelecek hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.



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