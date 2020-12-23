Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega'nın bu sezon ligde yer alan ekiplerden daha önce ağlarını sarsamadığı tek takım kaldı: Gaziantep FK.

'in 14. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Denizlispor 3-1 kazandı ve BB Erzurumspor'un kötü gidişatı sürdü.Denizlispor'a galibiyeti getiren goller, 36. ve 56. dakikalarda Hugo Rodallega'dan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısı ise 70. dakikada Emrah Başsan'dan geldi.Bu skorun ardından yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile 2'de 2 yapan Denizlispor puanını 12 yaparken, üst üste 5. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak.8. dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Sagal'ın sert şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan Erdoğan güçlükle kornere çeldi.23. dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu ancak kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkarmayı başardı.36. dakikada konuk ekip öne geçti. Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.