Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda BB Eruzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, karşılaşmanın son iki haftayı başarılı geçiren iki takımın mücadelesine sahne olduğunu aktardı.İkinci yarı ilk yarıya göre daha çok pozisyon bulduklarına işaret eden Denizli," değerlendirmesinde bulundu.Penaltı pozisyonlarının sorulması üzerine Denizli,dedi ve konuşmasını sonlandırdı.