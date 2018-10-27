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Denizli: "Hakemlerin çok düzgün insanlar olduğunu düşünüyorum"

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda BB Eruzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli maç sonrası düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Denizli: 'Hakemlerin çok düzgün insanlar olduğunu düşünüyorum'
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27 Ekim 2018 16:49
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda BB Eruzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli, karşılaşmanın son iki haftayı başarılı geçiren iki takımın mücadelesine sahne olduğunu aktardı.

İkinci yarı ilk yarıya göre daha çok pozisyon bulduklarına işaret eden Denizli, "İkinci yarıda baktığımız zaman galibiyeti alabilecek pozisyonlar ürettik. Bunun yanında bir penaltı vuruşundan istifade edemedik. Şartlar ne olursa olsun, çıkışa geçmek isteyen bir takımdan geriden gelip alınan bir puan bize mutsuzluk veren bir sonuç değil" değerlendirmesinde bulundu.

Penaltı pozisyonlarının sorulması üzerine Denizli, "Türkiye'de uygulanmakta olan VAR Sistemi var. Benim değerlendirmem mümkün değil. Yıllardır bu mesleğin içindeyim, çeşitli kulüplerin başında bulundum. Bazen hakem kararlarıyla maç kaybettim, daha çok şeyler de kaybettim. Kaybettiğim ve kazandığım maçlarda hakemler üzerine bir yorum yapmıyorum. Ben hakem arkadaşların çok düzgün insanlar olduğunu düşünüyorum. Hata yapmıyorlar mı, yapabiliyorlar, neticede bu onların çok düzgün bir camia olduğunu asla değiştirmez" dedi ve konuşmasını sonlandırdı. 

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