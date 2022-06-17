Denizli'de 'Minik Eller Hentbol Şenliği' düzenlenecek

Denizli'de "Minik Eller Hentbol Şenliği", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden düzenlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan şenlik, 2 yıllık aranın ardından 21-23 Haziran'da Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak.
Denizli ve ilçelerden gelen 9-11 yaş aralığındaki yüzlerce çocuğun ilk hentbol deneyimlerini yaşayacakları şenlik, "sert kuralların olmadığı, kazanan kaybedenin önemsiz olduğu, güler yüzlü, neşeli bir ortam" ilkelerine sadık kalarak yedinci kez gerçekleştirilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan şenlik, 2 yıllık aranın ardından 21-23 Haziran'da Denizli Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak.
Denizli ve ilçelerden gelen 9-11 yaş aralığındaki yüzlerce çocuğun ilk hentbol deneyimlerini yaşayacakları şenlik, "sert kuralların olmadığı, kazanan kaybedenin önemsiz olduğu, güler yüzlü, neşeli bir ortam" ilkelerine sadık kalarak yedinci kez gerçekleştirilecek.
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