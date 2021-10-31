Denizli'de kazanan çıkmadı

Spor Toto 1.Lig'de Denizlispor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Denizli'de kazanan çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2021 21:19
Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altaş Denizlispor ile Kocaelispor Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaştı.

Denizlispor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. 

Kocaelispor 5.dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Denizlispor 78.dakikada Oğuz Yılmaz'ın golüyle skoru eşitledi. 

Spor Toto 1.Lig'de Kocaelispor puanını 17'ye yükseltirken, Denizlispor puanını 11'e yükseltti. 

Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak. 
 Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak

Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk. 61 Djedje), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 61 Özer Özdemir)

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu, Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 74 Diop), Mandjeck, Pereira (Dk. 62 Cebezas, Dk. 80 Omolo), Benhur Keser

Goller: Dk. 5 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 79 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Cebezas, Dk. 71 Yılmaz Özeren, Dk. 72 Atila Turan, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 90+1 Muğdat Çelik (Altaş Denizlispor)




SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.