Denizli'de kazanan çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altaş Denizlispor ile Kocaelispor Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaştı.
Denizlispor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor 5.dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Denizlispor 78.dakikada Oğuz Yılmaz'ın golüyle skoru eşitledi.
Spor Toto 1.Lig'de Kocaelispor puanını 17'ye yükseltirken, Denizlispor puanını 11'e yükseltti.
Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk. 61 Djedje), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 61 Özer Özdemir)
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu, Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 74 Diop), Mandjeck, Pereira (Dk. 62 Cebezas, Dk. 80 Omolo), Benhur Keser
Goller: Dk. 5 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 79 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Cebezas, Dk. 71 Yılmaz Özeren, Dk. 72 Atila Turan, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 90+1 Muğdat Çelik (Altaş Denizlispor)
Denizlispor, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor 5.dakikada Dino Ndlovu'nun golüyle öne geçti. Denizlispor 78.dakikada Oğuz Yılmaz'ın golüyle skoru eşitledi.
Spor Toto 1.Lig'de Kocaelispor puanını 17'ye yükseltirken, Denizlispor puanını 11'e yükseltti.
Denizlispor gelecek hafta deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak. Kocaelispor ise sahasında Bursaspor'u ağırlayacak.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Baran Eraslan, Hüseyin Aylak
Altaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Dk. 68 Muğdat Çelik), Tusha (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Onazi (Dk. 61 Djedje), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdarı, Aissati, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu (Dk. 61 Özer Özdemir)
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu, Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 74 Diop), Mandjeck, Pereira (Dk. 62 Cebezas, Dk. 80 Omolo), Benhur Keser
Goller: Dk. 5 Ndlovu (Kocaelispor), Dk. 79 Oğuz Yılmaz (Altaş Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 69 Cebezas, Dk. 71 Yılmaz Özeren, Dk. 72 Atila Turan, Dk. 78 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 90+1 Muğdat Çelik (Altaş Denizlispor)