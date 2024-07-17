Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan eleştirilere cevap

3. Lig ekibi Denizlispor'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın eleştirilerini cevapladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan eleştirilere cevap
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17 Temmuz 2024 13:11
TFF 3'üncü Lig'e düşüp tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Denizlispor'da Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Çavuşoğlu, tamamı altyapı oyuncularından kurulu takımla mücadele etmeye hazırlanan yeşil-siyahlılarla ilgili suskunluğunu bozdu.

"Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını Denizlispor'a aktarma gibi bir şansımız yok" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, "Bu kulübün eski günlerine dönebilmesi için belediyenin tahakkümünden kurtulması şart. Belediye, Denizlispor'a kaynak sağlayan konumunun yanı sıra kulüp hakkında karar verici pozisyonda da olmaması gerekiyor. Denizlispor yönetimi yaşanan zor süreç sonrası sert bir dil kullandı. Eleştirileri her zaman saygıyla karşılayacağım. Ancak hem destekleyenler hem de eleştirenler nezaketli olmalı" açıklamasını yaptı.

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