Denizli BJK maçı canlı şifresiz izle, Denizlispor Beşiktaş maçı kaç kaç?

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLAYIN...

Denizlispor Beşiktaş maçı canlı şifresiz olarak bein sports 1'den izlenebiliyor. Süper Lig'de 6. haftanın son gününde Robert Prosinecki yönetimindeki Denizlispor ile Sergen Yalçın'lı Beşiktaş sahne alıyor. Digitürk üyeleri, abonelikleri kapsamında Denizlispor - Beşiktaş maçını canlı olarak izleyebiliyor. Futbolseverleri Sporx'ten de Denizlispor - Beşiktaş maçını canlı olarak 90 dakika boyunca takip edebilirler.Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu. Arayı iyi değerlendirdiklerini söyleyen Kocadağ, "3 haftalık aramız vardı, 1 hafta bay geçtik, o aranın iyi şekilde değerlendirildiğini düşünüyorum. 3 haftadır hocamızla Ümraniye'deyiz. Antrenmanları iyi bir şekilde yaptık, eksikler vardı, eksikler de tamamlandı. Mensah ve Nkoudou dışında eksiğimiz kalmadı gibi." ifadelerini kullandı.Yeni transferlerin 11'de olacağını kaydeden yönetici, "Rosier ve Ghezzal zannedersem ilk 11'de başlayacak gibi. Yeni bir kan anlamında olumlu bir haber verecektir diye düşünüyorum. Gün geçtikçe daha iyiye giden bir Beşiktaş göreceğiz." dedi. Sergen Yalçın'a destek olduklarını söyleyen idareci, "Hocamız gerekli motivasyonu, gerekli çalışmaları yaptırıyor. Her gün Ümraniye'de bunun üzerine çalışıyor, biz de destek olmaya çalışıyoruz kendisine. Olumlu bir hava inşallah bu maçtan sonra gelecektir." diye konuştu.Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 28 Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan rekabette, geride kalan 40 maçta siyah-beyazlılar 28, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı.Beşiktaş'ın toplam 72 golüne, Denizlispor 35 golle cevap verdi. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Beşiktaş, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 5-1 mağlup etti.Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 13 maçtır mağlup edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 13 müsabakada 3 puana ulaşamadı, son 10 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki son 13 maçta Beşiktaş 12 kez galip geldi, bir müsabaka berabere sonuçlandı.Beşiktaş, genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Denizli'deki maçlarda da sürdürdü. Siyah-beyazlılar, Denizli'deki 19 maçın 12'sini kazanırken, 3 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Denizli'de siyah-beyazlıların 38 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle karşılık verdi. Bu arada, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Denizli'de yapılması gereken karşılaşma ev sahibi ekibin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-0 galip gelmişti.