Denizli Atatürk Stadı, Beşiktaş maçı öncesi dezenfekte edildi

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Denizlispor'un stadı maç öncesinde dezenfekte edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Denizli Atatürk Stadı, Beşiktaş maçı öncesi dezenfekte edildi
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19 Haziran 2020 15:33
Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Pandemi nedeniyle lige verilen aranın ardından normalleşme süreciyle lig maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Yarın saat 21.00'de başlayacak maç öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından Atatürk Stadı'nda futbolcu ve görevlilerin kullanacağı alanlar dezenfekte edildi.

Ekipler, stadın giriş ve çıkış noktaları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve gözlemci odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odasında temizlik ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.



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